Раскрыты простые способы выглядеть моложе

Чтобы сделать признаки возрастных изменений менее заметными, специалистка посоветовала отказаться от чрезмерно ярких теней и черной подводки для глаз, заменив ее на коричневую и добавив мерцающие тени для век золотого и серебристого оттенков.

В то же время собеседница издания рекомендовала выбирать консилер на один тон светлее тонального крема и накладывать его поверх данного косметического средства. При этом, по ее словам, не следует наносить пудру под глаза, а румяна — на область висков.