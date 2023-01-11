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1 час назад

7 реальных способов похудеть после новогодних праздников

Super.ru

Новогодние праздники закончились, а весомый осадочек остался? Не беда, Super нашел несколько рабочих способов быстро прийти в форму!

7 реальных способов похудеть после новогодних праздников
Фото: Super.ruSuper.ru

Способ первый — ходить пешком

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Вы удивитесь, но все действительно так просто. Скорее всего, в новогодние праздники вы отдыхали дома и набирались сил, попутно поедая вкусности и смотря кино. Окончание праздников так или иначе вынуждает чаще выходить на улицу. Если дорога до работы позволяет не пользоваться общественным транспортом, то можно пройти этот отрезок пешком. Поверьте, уже в течение пары недель вы заметите первые результаты! А если к этому добавить хождение по лестницам, то и вовсе станете атлетами.

Способ второй — пить воду

Это полезно не только для фигуры, но и для вашего здоровья. Возможно, праздники были очень удачными и вы часто пили алкоголь. Алкоголь очень калориен, да и водный баланс в организме нарушается. Попробуйте исключить остальные напитки из рациона и хотя бы неделю попить воду: вам станет легче, а цифры на весах порадуют!

Способ третий — заняться спортом

Может, мы угадали и вы уже запланировали походы в спортзал с нового года? Ни для кого не секрет, что спорт очень полезен, главное выбрать тот, что по душе. Люди, которые активно занимаются спортом, подтянуты и выглядят моложе. Возьмите на заметку и перестаньте откладывать это до понедельника!

Способ четвертый —зеленый чай

Та же идея, что и с водой. Попробуйте заменить напитки зеленым чаем. Во-первых, это дико полезно, ведь в чае находится очень много полезных антиоксидантов. А во-вторых, зеленый чай выводит токсины и заметно убирает сантиметры на талии. Дополнительным плюсом станет еще тот факт, что вы сможете разбираться в сортах и удивите знаниями друзей!

Способ пятый — зарядка

Если спорт пока не вариант, а работаете вы удаленно и часто сидите дома, то есть компромисс — зарядка. Ее не обязательно делать по утрам, как учили нас родители. Достаточно в перерывах между работой подниматься со стула или с дивана и активно двигаться. В интернете есть масса вариантов для любого уровня подготовки. Попробуйте и вес точно уйдет!

Способ шестой — не думать об этом

Говорят, что во время стресса худеешь. Или если постоянно думать о похудении, то появится мотивация. К сожалению, это не совсем так. Постоянно думать, что надо скинуть лишние килограммы, напрямую приводит к стрессу. А стресс кратковременно помогает похудеть, ведь потом вы стремительно набираете. Наш совет: не нервничайте попусту и не думайте об этом. Мотивация и действия придут сами, а вы пока расслабьтесь.

Способ седьмой — худеть вместе

Это правда. Часто бывает так, что одному лениво вставать на путь сбрасывания лишнего. Обзвоните друзей — наверняка они тоже столкнулись с лишним весом после праздников. Просто начните вместе больше ходить пешком, делать зарядку или пить зеленый чай, и вы убьете сразу двух зайцев! Похудеете и проведете время с близкими людьми.

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