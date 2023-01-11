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1 час назад

Первая красавица России рассказала об изнанке конкурса «Мисс Вселенная – 2023»

Super.ru

Пока мы с вами поедали оливье и морозили щеки, в США не покладая рук и короны трудилась «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова. Уроженка Оренбурга сейчас находится в Новом Орлеане, где принимает участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Уже сегодня состоится полуфинал смотра. Специально для читателей Super Анна записала видео за кулисами шоу и рассказала, как проходит подготовка к испытаниям.

Первая красавица России рассказала об изнанке конкурса «Мисс Вселенная – 2023»
Фото: Super.ruSuper.ru

По словам первой красавицы России, у нее совсем нет времени на отдых, но она стойко переносит все трудности. К слову, вчера Анна справилась с тяжелой задачей — прошла интервью с членами жюри. По секрету девушка рассказала нам, что совсем не волновалась и все было успешно.

«Подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» идет очень активно! Каждый день мы встаем в 5 утра, ложимся в 22 вечера. Времени отдыхать почти нет. Пока особых сложностей не чувствую: дефиле дается мне легко, да и я настроена очень позитивно в целом. Конечно, есть небольшой страх, так как представлять Россию на таком большом международном конкурсе — это волнительно, но я справляюсь», — Анна Линникова в разговоре с Super.

Что же, нашу редакцию Анна уже покорила, теперь дело за малым — растопить лед в сердцах зрителей и судей. Желаем ей удачи и надеемся увидеть россиянку в финале, который состоится уже 14 января!

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