Первая красавица России рассказала об изнанке конкурса «Мисс Вселенная – 2023»

«Подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» идет очень активно! Каждый день мы встаем в 5 утра, ложимся в 22 вечера. Времени отдыхать почти нет. Пока особых сложностей не чувствую: дефиле дается мне легко, да и я настроена очень позитивно в целом. Конечно, есть небольшой страх, так как представлять Россию на таком большом международном конкурсе — это волнительно, но я справляюсь», — Анна Линникова в разговоре с Super.