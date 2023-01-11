Российский хирург назвал трендовые пластические операции в 2023 году

Российский хирург Дмитрий Скворцов назвал трендовые пластические операции в 2023 году. Комментарий эксперта появился в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам специалиста в области эстетической хирургии, в текущем году будет наблюдаться отказ от созданных искусственным путем пышных форм. Так, звезды, которые ранее делали себе объемные бюсты и ягодицы, начали удалять силиконовые имплантаты либо менять их на меньший размер.

В то же время приоритетной задачей работающих в данной сфере медиков станет помощь клиентам в создании гармоничной фигуры. Например, коррекция талии и очертаний ягодиц посредством липосакции. В данный момент женщины хотят иметь естественные, но «оформленные» тела, отметил врач.

Также в моде окажутся процедуры, направленные на омоложение и создание четких контуров лица. Среди них, например, установка имплантатов в подбородок и удаления комков Биша, пояснил Скворцов.