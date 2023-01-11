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1 час назад

Блогерша показала способ избавиться от морщин с помощью пластыря

Lenta.ru

Блогерша Тейлор-Рэй Фалконер показала способ избавиться от морщин с помощью медицинского пластыря. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала способ избавиться от морщин с помощью пластыря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах женщина предстала с расположенной по обе стороны лица лентой. Так, две полосы располагались параллельно друг другу, следуя от подбородка до области под глазами, еще две из них накрест перекрывали первые. При этом инфлюэнсерша заявила, что наклеивает пластырь подобным образом каждую ночь, чтобы носогубные складки не становились глубже во время сна, когда кожа соприкасается с подушкой.

«Мне действительно нравится этот способ. В моем случае он работает, но я понимаю, что он может подойти не всем», — отметила Фалконер.

Ранее в январе звездная визажистка из Британии Полин Бриско раскрыла простые способы, которые помогут выглядеть моложе.

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