Блогерша показала способ избавиться от морщин с помощью пластыря

На размещенных кадрах женщина предстала с расположенной по обе стороны лица лентой. Так, две полосы располагались параллельно друг другу, следуя от подбородка до области под глазами, еще две из них накрест перекрывали первые. При этом инфлюэнсерша заявила, что наклеивает пластырь подобным образом каждую ночь, чтобы носогубные складки не становились глубже во время сна, когда кожа соприкасается с подушкой.