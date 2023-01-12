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2 часа назад

Россиянки предупредили об опасности этой бьюти-процедуры из-за серьезных ожогов лица

Super.ruиещё 1

Неудачный образ — далеко не самый печальный результат посещения салона красоты. Косметолог, конечно, не пластический хирург, но озаботиться выбором профессионала однозначно стоит. Иначе после бьюти-ритуала можно столкнуться с непредсказуемыми последствиями для здоровья. Так, как минимум три клиентки стали жертвами ишимбайского салона красоты. Девушки записались на услугу косметолога — лазерную шлифовку лица.

Россиянки об опасности популярной бьюти-процедуры
Фото: Super.ruSuper.ru

По данным Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, в результате обслуживания в городе Ишимбай «клиенткам были причинены ожоги и другие повреждения кожи лица». Отмечается, что процедура выполнялась с помощью специального косметологического оборудования. Теперь заведение проверят на соответствие нормативов, а к оценке «преображения» привлекут экспертов.

По результатам проверки салону грозит уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Красота,Следственный комитет,
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