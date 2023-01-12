Россиянки об опасности популярной бьюти-процедуры

Неудачный образ — далеко не самый печальный результат посещения салона красоты. Косметолог, конечно, не пластический хирург, но озаботиться выбором профессионала однозначно стоит. Иначе после бьюти-ритуала можно столкнуться с непредсказуемыми последствиями для здоровья. Так, как минимум три клиентки стали жертвами ишимбайского салона красоты. Девушки записались на услугу косметолога — лазерную шлифовку лица.

Фото: Super.ru Super.ru

По данным Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, в результате обслуживания в городе Ишимбай «клиенткам были причинены ожоги и другие повреждения кожи лица». Отмечается, что процедура выполнялась с помощью специального косметологического оборудования. Теперь заведение проверят на соответствие нормативов, а к оценке «преображения» привлекут экспертов.