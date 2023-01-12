Подписчики блогера возмутились ее макияжем

Блогерша Элизабет Тернер сделала макияж и удивила пользователей сети своей внешностью. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok , которая насчитывает 113 тысяч подписчиков.

В начале видео юзерша с никнеймом elizabethkayeturner предстала перед зрителями без косметических средств. Так, на лице девушки были заметны многочисленные высыпания, при этом волосы она собрала в пучок. На следующих кадрах Тернер показала внешний вид после преображения: она выровняла тон кожи с помощью косметики, нарисовала графические стрелки и нанесла помаду нюдового оттенка.