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31 минуту назад

Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов

Lenta.ruиещё 1

Парикмахер Эмили (фамилия не указывается) с никнеймом @emilyrosepytel назвала самые раздражающие привычки клиентов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, ей не нравится, когда посетители приходят в салон с «супергрязными» волосами.

«Не только из-за того, что мы не хотим прикасаться к вашим грязным волосам, но и потому, что это вредно для цвета ваших прядей», — заявила она.

Блогерша отметила, что испытывает дискомфорт, когда клиенты смотрят ей в глаза во время мытья головы.

«Это неловко для всех. Просто закройте их!» — призвала специалистка.

Также парикмахер рассказала, что не следует поворачивать голову обратно к зеркалу, чтобы в него посмотреть, когда мастер меняет положение кресла.

«Мы его разворачиваем, потому что на то есть свои причины», — заключила инфлюэнсерша.

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