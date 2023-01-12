Имитирующий обморожение макияж стал новым трендом

Макияж, который имитирует обморожение лица, стал модным у молодежи. Соответствующие ролики инфлюэнсеров опубликованы на платформе TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о новом тренде среди блогеров, который получил название I'm Cold («Мне холодно»). Отмечается, что девушки наносят на нос и щеки яркие румяна, имитируя тем самым покраснение на коже из-за мороза. Кроме того, данный мейкап подразумевает нанесение прозрачного блеска на губы и обильное прокрашивание ресниц тушью.

Известно, что инициатором тренда считают визажистку Зои Кенили, которая при создании своих работ вдохновляется образами героинь из рождественских фильмов. Впоследствии ее макияж принялись массово повторять другие пользователи соцсети. На данный момент ролики с хештегом #imcoldmakeup просмотрели более 198 миллионов человек.