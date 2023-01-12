Волосы выпадают все больше! Что делать и когда бить тревогу?

Нет человека, который хотя бы однажды не замечал, что у него стало больше выпадать волос. Но, как понять, что начались серьезные проблемы с волосами или кожей головы, когда пора бежать к специалисту, а в каком случае можно просто подождать? На эти и другие вопросы отвечает основатель студии реконструкции волос Мария Честных.

«Пройдёт само через месяц/два/три», — так могут говорить как знакомые, так и внутренний голос. И действительно: в случае, если это стандартное сезонное выпадение (а по сути это обновление волос и переход из одной фазы другую) — абсолютно ничего страшного, и оно пройдёт через несколько недель.

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Также выпадение волос вполне нормально после беременности. Как правило, оно должно завершиться к тому моменту, когда вашему малышу исполнится 7–9 месяцев.

Если это не ваш случай, давайте разбираться.

Начнём с самого главного: определения насколько больше у вас стало выпадать волос?

Считается нормой, что каждый день человек теряет от 50 до 150 волос. Вы можете посчитать за день количество выпавших у вас волосков. Причём мы делаем поправку на густоту шевелюры. Если она у вас и так не густая, то 150 волос действительно будет уже много!

Далее следует обратить внимание на корень волоса. Какого он цвета?

Если он черный, то это выдранный волосок. Возможно вам стоит пересмотреть свои тугие прически или излишне интенсивное расчесывание. А вот если он белый — это отмерший волос.

Итак, вы посчитали количество выпавших волос за сутки и оно больше 150, или же вы видите при мытье стабильно больше выпавших волос, чем обычно — что делать дальше? Обратиться к специалисту и сделать трихоскопию (под микроскопом посмотреть кожу головы, волосы и их состояние).

Без трихоскопии никому не рекомендовано выбирать средства против выпадения, так как опираясь на советы знакомых или экспертов из интернета можно усугубить ситуацию.

Возможно, вы перенесли инфекционные заболевания.

У вас была высокая температура на протяжение нескольких дней.

Вы принимали антибиотики/антикоагулянты/статичны/КОКи.

Вы сидели на сильно ограничивающей диете.

У вас были стрессы/переезды/важные события.

Интоксикации.

Коронавирус.

Психологические расстройства, панические атаки. Если же вы еще не на такой стадии, чтобы бежать к специалисту, но обеспокоенность есть — проанализируйте, что с вами было в последние 2–4 месяца.

В таком случае не откладывайте лечение в долгий ящик и сразу же принимайте меры: идти к специалисту, чтобы он подобрал вам средства от выпадения и для роста волос. Либо (при условии, что у вас не затяжное выпадение, еще нет явного поредения, нет воспаления кожи головы и болезненных ощущений при прикосновении к скальпу) вы можете попробовать сами приобрести универсальное средство против выпадения волос.

На что желательно опираться в выборе таких средств, чтобы минимизировать риск ошибки?

Постарайтесь избегать масел, скрабов для кожи головы, спиртосодержащих средств. Это не значит, что все они плохие, просто не зная точной ситуации вы можете усугубить выпадение.

Что точно не рекомендовано делать?

Втирать чистую никотиновую кислоту, горчицу, перец: раздражающие средства любого рода.

Все эти средства вызывают раздражение кожи, а раздражение может перейти в воспаление. В свою очередь на воспаленной коже волосы нормально расти не могут. А именно воспаление само по себе часто является причиной выпадения и такими народными средствами вы только усугубите его.

Что же тогда выбирать?

Сыворотки, лосьоны, пенки против выпадения, содержащие биотин, никотиновую кислоту, аминокислоты, пептиды, пантенол, аллантоин, экстракты полезных растений.

К сожалению, если вовремя не взяться за этот вопрос, то выпадение может очень долго не останавливаться. Но, самое неприятное даже не это, а то, что на месте выпавших волос на фоне проблем в организме могут начать расти более тонкие и ослабленные волосы, которые будут сухими, ломкими и менее жизнеспособными.