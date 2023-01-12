Как осветлить волосы в домашних условиях: методы и советы по осветлению

Самый быстрый и простой способ изменить внешность – покрасить волосы в новый цвет, например, из брюнетки или шатенки превратиться в блондинку. Лучше всего, конечно же, обратиться к профессионалу, но иногда такой возможности нет.

«Рамблер» рассказывает, как можно осветлить волосы в домашних условиях, чтобы получить классный результат и не навредить волосам.

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Специальные средства

Пудра для осветления волос

Сильное и агрессивное средство, которое также потребует покупки специального окислителя. Оно проникает в структуру волоса, разрушает меланин и тем самым обесцвечивает. Продается в магазинах. Перед применением стоит внимательно прочитать инструкцию, чтобы сделать все в точности.

Паста для осветления волос

Это средство примерно такое же агрессивное, как и пудра, и также требует специального оксиданта и определенной сноровки при нанесении. Но зато с помощью пасты можно сделать волосы светлее на семь и более тонов. Если это именно тот эффект, которого вы хотите добиться, то средство для вас. Однако нужно понимать, что волосам вы вредите, а значит о них нужно будет позаботиться дополнительно.

Крем-краска

Краски гораздо проще в применении по сравнению с пудрами и пастами и продаются даже в супермаркетах. Дело за малым – выбрать цвет, сделать все по инструкции и радоваться новому отражению в зеркале. После краски также стоит уделить особое внимание уходу за волосами: используйте специальные шампуни, бальзамы и другие средства для окрашенных волос, по возможности минимизируйте применение фена, плойки или утюжка, чтобы волосы успели восстановиться.

Народные средства для осветления волос

Если волосы хочется поберечь и при этом вы готовы к экспериментам с непредсказуемыми результатами, то попробуйте осветлить волосы с помощью подручных средств.

Перекись водорода

Не самое безопасное, но зато очень доступное средство. В зависимости от длины волос вам понадобится:

30 мл – для коротких

50 мл – для волос средней длины

Более 50 мл – для длинных волос

Обратите внимание на концентрацию:

8-12 процентов – для жестких волос

6-8 процентов – для волос средней жесткости

5 процентов – для тонких и мягких волос

Когда определитесь с объемом и концентрацией, смешайте перекись водорода с водой в пропорции один к одному и нанесите с помощью распылителя, разделяя волосы на пряди. Если хотите сделать блики, наносить раствор нужно не на все волосы, а только на отдельные пряди.

Лимон и мед

Здесь нет четких пропорций и рецептов, все на глаз. Выдавите сок из нескольких лимонов, добавьте немного меда, все смешайте и нанесите на все волосы или отдельные пряди с помощью распылителя. Затем нужно выйти на солнце на полчаса. Без солнца лимонный сок не сработает как осветлитель. Если результат вам не очень понравился, повторите процедуру на следующий день. Но следите за состоянием волос, лимонный сок их очень сушит. Кстати, с таким же успехом вместо лимона можно использовать лимонную кислоту или даже аскорбинку из аптеки.

Ромашка и кефир

Заварите чай из четырех пакетов ромашки, добавьте три-четыре столовые ложки кефира, все смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа. Подождите час или два, если волосы темные, и тщательно смойте водой.

Корица и бальзам

Способ для терпеливых – смешайте пару ложек корицы с тремя ложками бальзама для волос. Нанесите на волосы под шапочку для душа и оставьте на всю ночь. Утром тщательно смойте и оцените результат.

Как ухаживать за волосами

Даже если вы отказались от агрессивных средств в пользу более щадящих, это не значит, что за волосами не нужно ухаживать. Любые осветляющие средства будут сушить волосы, поэтому вам нужно позаботиться об их увлажнении.

Обратите внимание на то, чтобы в ваших средствах для ухода за волосами не содержался спирт.

Не пренебрегайте масками для волос.

Используйте несмываемые средства для ухода за волосами.

В первое время после осветления откажитесь от использования фена, утюжков и щипцов для завивки, потом обязательно наносите термозащитные средства для укладки.

Что еще важно знать