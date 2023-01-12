Как осветлить волосы в домашних условиях: методы и советы по осветлению

Самый быстрый и простой способ изменить внешность – покрасить волосы в новый цвет, например, из брюнетки или шатенки превратиться в блондинку. Лучше всего, конечно же, обратиться к профессионалу, но иногда такой возможности нет.
«Рамблер» рассказывает, как можно осветлить волосы в домашних условиях, чтобы получить классный результат и не навредить волосам.
Сильное и агрессивное средство, которое также потребует покупки специального окислителя. Оно проникает в структуру волоса, разрушает меланин и тем самым обесцвечивает. Продается в магазинах. Перед применением стоит внимательно прочитать инструкцию, чтобы сделать все в точности.
Это средство примерно такое же агрессивное, как и пудра, и также требует специального оксиданта и определенной сноровки при нанесении. Но зато с помощью пасты можно сделать волосы светлее на семь и более тонов. Если это именно тот эффект, которого вы хотите добиться, то средство для вас. Однако нужно понимать, что волосам вы вредите, а значит о них нужно будет позаботиться дополнительно.
Краски гораздо проще в применении по сравнению с пудрами и пастами и продаются даже в супермаркетах. Дело за малым – выбрать цвет, сделать все по инструкции и радоваться новому отражению в зеркале. После краски также стоит уделить особое внимание уходу за волосами: используйте специальные шампуни, бальзамы и другие средства для окрашенных волос, по возможности минимизируйте применение фена, плойки или утюжка, чтобы волосы успели восстановиться.
Если волосы хочется поберечь и при этом вы готовы к экспериментам с непредсказуемыми результатами, то попробуйте осветлить волосы с помощью подручных средств.
Не самое безопасное, но зато очень доступное средство. В зависимости от длины волос вам понадобится:
Обратите внимание на концентрацию:
Когда определитесь с объемом и концентрацией, смешайте перекись водорода с водой в пропорции один к одному и нанесите с помощью распылителя, разделяя волосы на пряди. Если хотите сделать блики, наносить раствор нужно не на все волосы, а только на отдельные пряди.
Здесь нет четких пропорций и рецептов, все на глаз. Выдавите сок из нескольких лимонов, добавьте немного меда, все смешайте и нанесите на все волосы или отдельные пряди с помощью распылителя. Затем нужно выйти на солнце на полчаса. Без солнца лимонный сок не сработает как осветлитель. Если результат вам не очень понравился, повторите процедуру на следующий день. Но следите за состоянием волос, лимонный сок их очень сушит. Кстати, с таким же успехом вместо лимона можно использовать лимонную кислоту или даже аскорбинку из аптеки.
Заварите чай из четырех пакетов ромашки, добавьте три-четыре столовые ложки кефира, все смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа. Подождите час или два, если волосы темные, и тщательно смойте водой.
Способ для терпеливых – смешайте пару ложек корицы с тремя ложками бальзама для волос. Нанесите на волосы под шапочку для душа и оставьте на всю ночь. Утром тщательно смойте и оцените результат.
Даже если вы отказались от агрессивных средств в пользу более щадящих, это не значит, что за волосами не нужно ухаживать. Любые осветляющие средства будут сушить волосы, поэтому вам нужно позаботиться об их увлажнении.
Прежде чем использовать любое средства для осветления волос, проведите кожный тест. Нанесите немного средства на локтевой сгиб, если реакции не последовало, значит средство вам подойдет. До осветления откажитесь от других средств, меняющих цвет волос. Если у вас окрашенные волосы, придется подождать пока они отрастут или полностью смоются, если вы не использовали стойкую краску. Все процедуры выполняются на чистых волосах. Смывать осветляющее средство нужно очень и очень долго, а после не забыть нанести кондиционер.