Как отличить натуральную грудь от искусственной

В обращении к пластической хирургии часто подозревают не только поп-звёзд: сколько копий сломано в спорах о том, является ли роскошная грудь какой-нибудь дамы настоящей или «сделанной». Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш дала несколько лайфхаков, как определить, натуральный ли бюст у женщины или нет. Всё оказалось довольно просто.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Петраш, скорректированная при помощи имплантов грудь всегда занимает высокое положение — даже если женщина не надела бюстгальтер. Бюст выглядит наполненным, а его верхний слой — не пологим, а плотным и объёмным.

«Кожа на имплантированной груди в большинстве случаев натянута как на барабан, нет следов растяжений и подвисания. Соски в обтягивающей одежде имеют одинаковое положение на уровне верхней трети плеча, смотрят вперед, а не вниз. Ареолы чаще всего одинаковой округлой формы», — объяснила косметолог.

Она добавила, что в положении «лёжа» грудь не «растекается» в разные стороны, а уверенно стоит над грудной клеткой как два шарика и не смещается в подмышечную впадину.

Петраш добавила, что если коснуться груди с имплантами (с разрешения, разумеется), то можно ощутить сильную упругость, а у стройных женщин — даже нащупать сам имплант. При детальном же рассмотрении можно увидеть и следы от рубцов в подгрудной складке, по ареоле или подмышечной впадине.