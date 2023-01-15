Как нельзя сушить волосы

Чтобы волосы выглядели хорошо и оставались здоровыми, важно не только мыть их правильно и использовать уходовые средства, но и не допускать ошибок при сушке. "Рамблер" рассказывает, как точно не стоит сушить голову.

Фото: Pxhere Pxhere

Тереть волосы

Перед сушкой важно удалить лишнюю влагу с волос, но делать это стоит аккуратно. Вместо того чтобы растирать, аккуратно отожмите волосы полотенцем: мягко "выдавите" из них влагу. Энергичные растирания повреждают кутикулу, из-за чего волосы встают дыбом и перестают блестеть.

Отказываться от фена

Существует заблуждение, что сушить волосы феном вредно. На самом деле это полезнее, чем позволять волосам высохнуть самостоятельно. Чем дольше волосы остаются влажными, тем сильнее меняется кутикула.

Сушить горячим воздухом и не использовать термозащиту

Горячий воздух быстро испаряет лишнюю влагу и заставляет волосы лучше держать форму, что идеально для дальнейшей укладки. Однако необходимая влага тоже пропадает при такой сушке, и волосы становятся более ломкими и менее блестящими.

Парикмахеры рекомендуют по возможности использовать холодный режим фена, а также применять термозащитные средства. Специальные пенки или лосьоны стоит наносить на волосы, подсушенные полотенцем. Они сохранят нужное количество влаги, а также защитят от перегревания каждую отдельную волосинку.

Сушить все волосы одновременно

Чтобы облегчить сушку и равномерно воздействовать теплом на все волосы, разделите копну на четыре части: вертикально — по пробору; горизонтально — от уха до уха по затылочной части головы. Начинать сушить советуют с любой из зон в затылочной части.

Высушивать полностью