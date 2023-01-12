Что будет, если вовремя не снять швы

Рассказываем о нюансах заживления рубцов.

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Сколько заживают швы?

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Кожные швы в различных местах человеческого тела заживают с разной скоростью. Чем лучше кровообращение в тканях, тем быстрее происходит этот процесс.

Например, после операций в области лица швы снимаются на пятый-шестой день после операции. В волосистой части головы – не ранее восьмого-девятого дня. А вот на верхних или нижних конечностях (например, на животе) – через две недели.

На заживление влияет и то, при каких условиях наложены швы. Они могут быть выполнены:

Чистая операция – процедура, которая не сопровождалась гноем и воспалением, обварной травмой тканей и кровотечением. Как правило, это хирургические разрезы.

Медленное заживление швов наблюдается в пожилом возрасте, при вегетарианстве и веганстве, недостатке белка в рационе, при сахарном диабете, хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы и кожи.

«Пациентам-вегетарианцам швы после пластики век снимают не на пятый-шестой день, как обычно, а после 10 дней. То есть в среднем заживление проходит на 30-40% медленнее. Также сильно задерживают зарастание православный пост и голодание», – отмечает пластический хирург.

В то же время ускоряют процесс заживления швов правильное питание, молодой возраст, употребление большого количества белка и анаболические стероиды. Поэтому у мужчин с хорошим уровнем тестостерона или у атлетов рубцевание проходит быстрее, чем у остальных.

Кроме того, швы заживают быстрее, если разрез находится не в функционально активной зоне, например, на сгибе нижней или верхней конечности, а в месте с минимальным механическим воздействием, в том числе от передвижений и изменений положения тела.

Что может случиться, если вовремя не снять швы?

Перед снятием швов врач учитывает локализацию, состояние раны, общее самочувствие пациента и другие факторы, замедляющие рубцевание. Также оценивается, насколько крепко они зажили.

Когда швы расположены на лице и открытых участках тела, то задержка со снятием швов более чем на неделю при условии, что они зажили, грозит следующими последствиями:

Можно ли снять швы самостоятельно в экстренных ситуациях?

Швы не могут угрожать здоровью. Поэтому рекомендуется снимать их только в медицинском кабинете, потому что попадание инфекции исключать нельзя, а если вы будете заниматься самолечением, то вероятность этого увеличивается в разы.

В зависимости от вида шва могут возникнуть различные трудности при снятии, так как они бывают сложные, а не только простые узловые, когда нитка просто перекидывается через кожу. К тому же сам пациент не сможет достоверно оценить, зажила у него кожа или нет.

Если говорить об экстренной ситуации в рамках уже возникшего осложнения, такого как воспаление или свищ, нужно незамедлительно обратиться ко врачу.

В некоторых случаях специалист разрешает пациентам снять швы. Например, те, что делаются рассасывающейся ниткой, которая сама по себе может сойти через две недели. Обычно это маленькие одиночные узловые швы на скрытых участках тела.

«Я говорю пациентам, что если через неделю рубец будет цепляться за одежду или нижнее белье и доставлять дискомфорт, то, обработав шов, можно поверхностно состричь узелок ножничками, не вытаскивая его», – отмечает пластический хирург.