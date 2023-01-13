Врач перечислила 7 способов продлить молодость кожи

Для борьбы с дряблостью кожей необходимо отказаться от курения и высыпаться, считает врач Альпана Мохта. Она перечислила семь способов, которые помогут продлить молодость и сохранить подтянутость кожи в материале для Eat This, Not That!

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В первую очередь Мохта рекомендует использовать средства по уходу за кожей, которые содержат ингредиенты, повышающие уровень коллагена и эластина.

«Коллаген и эластин — это белки, которые помогают сохранить упругость и эластичность кожи», — объяснила она.

Также врач посоветовала регулярно заниматься спортом, поскольку физические нагрузки помогают повысить тонус и упругость кожи за счет укрепления мышц.

Врач обратила внимание на важность качественного сна не только для хорошего состояния кожи, но и для здоровья всего организма. Она настоятельно порекомендовала высыпаться и наладить график сна. Помимо этого, Мохта предупредила об опасности курения и алкоголя. По ее словам, табак и выпивка могут способствовать преждевременному старению кожи и разрушению коллагена и эластина.