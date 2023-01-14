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1 час назад

Какой крем сделает кожу еще хуже

Секрет Фирмыиещё 1

Не всё то золото, что блестит, и не каждый крем хорошо увлажняет кожу. Зимой женщины часто берут в магазинах увлажняющие кремы, но некоторые из них могут сделать только хуже.

Какой крем сделает кожу еще хуже
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам бренд-директора косметической фирмы Skin Helpers Анастасии Николаевой, из-за плохого ухода общее состояние кожи лица ухудшается, появляются неприятные ощущения.

А ещё специалист посоветовала отказаться зимой от скрабов. Николаева посоветовала заменить увлажняющие гели и эмульсии на более плотные по текстуре кремы. В их составе должно быть больше питательных веществ. Густые текстуры подходят для сухой кожи, а лёгкие — для жирной.

Важно перед покупкой крема изучить состав. Средства, содержащие минеральные масла, консерванты и искусственные красители, покупать не стоит.

«Такой крем не приведёт к желаемому результату и навредит. Может ухудшиться общее состояние кожи, кроме этого, возникнут неприятные ощущения на лице и теле после нанесения средства», — пояснила Николаева.

Ещё специалист рекомендовала отказаться от агрессивных пилингов и скрабов. Зимой кожа и так страдает от мороза и ветра, поэтому не надо её дополнительно отшелушивать подобными средствами.

Красота,Анастасия Николаева,
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