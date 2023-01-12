Блогерша раскрыла простой способ избавиться от жирности волос

Эксперт по волосам и создательница шампуней премиального качества Me Instead с никнеймом @meinsteadhair раскрыла простой способ избавить волосы от жирности. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.
Британка рассказала, что ранее на коже головы у нее быстро появлялся избыток себума. Однако она смогла найти способ замедлить его выделение. Так, по словам женщины, в прошлом на мытье головы она тратила около 30 секунд. Затем юзерша попробовала увеличить данное время до четырех минут и заметила разницу. Впоследствии блогерша стала выполнять указанные водные процедуры один-два раза в неделю и осталась довольна качеством прядей.
«Думаю, это просто потому, что я действительно полностью очистила кожу головы от жира и загрязнений. Если бы я мыла волосы в течение 30 секунд, там оставалось бы много кожного сала. Девочки с жирными прядями, идите и попробуйте данный метод», — отметила женщина.