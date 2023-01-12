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1 час назад

Девушка хотела челку как у Тейлор Свифт и осталась с внешностью героя из «Шрека»

Lenta.ru

Блогерша Саша Слоан из США хотела челку как у американской певицы Тейлор Свифт и осталась с внешностью героя из «Шрека». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Девушка хотела челку как у Тейлор Свифт и осталась с внешностью героя из «Шрека»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка показала фото исполнительницы с желаемой ею прической. Так, она надеялась, что парикмахер в салоне сделает ей объемную прямую челку ниже бровей. Затем инфлюэнсерша продемонстрировала результат работы мастера. Челка оказалась редкой, неровной и с рваными прядями.

«Все, что я могу сделать на данный момент, это избавиться от нее», — заявила Слоан.

В свою очередь зрители высказались о преображении девушки в комментариях.

«Лорд Фаркуад [персонаж из мультфильма "Шрек"]», «Мне так жаль, но я громко смеюсь», «Они изуродовали тебя», «Они поступили с тобой подло», — отметили юзеры.

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