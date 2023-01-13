Слишком красивая модель пожаловалась на навязчивых мужчин

Считающая себя слишком красивой и привлекательной модель из Аризоны, США, устала от навязчивого внимания мужчин в спортзале и решила нанять охрану. Ее историю публикует New York Post (NYP).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Моника Хадлт любит спорт и тренируется пять раз в неделю. По ее словам, упражнения помогают ей почувствовать себя лучше не только физически, но и морально. Однако она призналась, что у походов в зал есть один большой минус — чрезмерный интерес со стороны мужчин.

«Каждый раз, когда я хожу в спортзал, ко мне пристают хотя бы один раз, так что это может быть немного утомительно», — пожаловалась Хадлт.

Женщина замужем и счастлива в браке, поэтому знакомства ей не интересны. Она добавила, что ей может быть приятно внимание, но только до тех пор, пока оно не переходит разумные границы. Хадлт рассказала, что один из поклонников преследовал ее и пытался связаться, используя разные номера телефонов и представляясь разными именами.