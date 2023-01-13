Блогерша лишилась улыбки из-за ботокса

«Я подумала, что это беспроигрышный вариант. Что я смогу разобраться со скрежетанием зубов и похудею в лице. Что могло пойти не так? (...) Я стала похожа на яйцо, мое лицо стало слишком круглым, а линия подбородка исчезла. Кроме того, я больше не смогла улыбаться, и это был травмирующий опыт, поскольку я очень люблю свою улыбку», — пояснила Петре, добавив, что на восстановление у нее ушло более семи месяцев.