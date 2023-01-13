Стилист назвал способы вычислить плохого парикмахера

Собеседник отметил, что хороший парикмахер, скорее всего, будет делиться примерами своих работ в профессиональном блоге. Кроме того, информацию о мастере можно найти на сайте салона, сотрудником которого он является. Там должны быть приведены фото клиентов до и после сеанса.