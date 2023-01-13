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45 минут назад

Стилист назвал способы вычислить плохого парикмахера

Lenta.ru

Стилист Артем Карин назвал россиянам способы вычислить плохого и хорошего парикмахеров. Комментарий эксперта приводит «Подмосковье сегодня».

Стилист назвал способы вычислить плохого парикмахера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник отметил, что хороший парикмахер, скорее всего, будет делиться примерами своих работ в профессиональном блоге. Кроме того, информацию о мастере можно найти на сайте салона, сотрудником которого он является. Там должны быть приведены фото клиентов до и после сеанса.

В то же время хороший специалист без затруднений сможет подобрать клиентку подходящие стрижку и окрашивание и в том числе ответит на вопросы о состоянии и структуре волос.

«А еще хороший мастер сможет подстричь так, что волосы будут хорошо смотреться даже без укладки. Если же мастер предвещает вам долгие укладки по утрам, возможно, есть смысл встать и уйти», — заключил Карин.

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