3 главных средства в борьбе со старением

Старший косметолог салона красоты New Beauty and Wellness в Вестпорте, штат Коннектикут, США , Дженнифер Аделл назвала три главных средства в борьбе со старением. Соответствующий материал появился на сайте издания The U.S. Sun .

«Данный компонент осветляет кожу, делает морщины менее заметными, стимулируя выработку коллагена и эластина, и защищает от повреждения свободных радикалов, вызванными ультрафиолетовым излучением», — рассказала она.

Также в перечень главных антивозрастных средств Аделл включила ретиноиды — одну из форм витамина А, которые помогают коже обновляться и бороться с акне. При этом специалист порекомендовала в первое время применять их один-три раза в неделю и только на ночь.