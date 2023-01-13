3 главных средства в борьбе со старением

Старший косметолог салона красоты New Beauty and Wellness в Вестпорте, штат Коннектикут, США, Дженнифер Аделл назвала три главных средства в борьбе со старением. Соответствующий материал появился на сайте издания The U.S. Sun.
В первую очередь эксперт отметила косметические продукты, в составе которых присутствует витамин С.
«Данный компонент осветляет кожу, делает морщины менее заметными, стимулируя выработку коллагена и эластина, и защищает от повреждения свободных радикалов, вызванными ультрафиолетовым излучением», — рассказала она.
Также в перечень главных антивозрастных средств Аделл включила ретиноиды — одну из форм витамина А, которые помогают коже обновляться и бороться с акне. При этом специалист порекомендовала в первое время применять их один-три раза в неделю и только на ночь.
«Небольшое шелушение и сухость в начале — это нормально. Как только вы пройдете этот период, можно увеличить применение до четырех-пяти раз в неделю», — пояснила она.
В заключение Аделл посоветовала на постоянной основе включить в свой уход солнцезащитный крем. Подобное средство предотвращает преждевременное старение кожи, считает собеседница издания.