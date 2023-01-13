В американском городе Новый Орлеан 14 января состоится финал конкурса "Мисс Вселенная". Россию на нем будет представлять 22-летняя жительница Оренбурга Анна Линникова. Девушка победила в конкурсе "Мисс Россия" в июле 2022 года. Что еще известно про "самую красивую россиянку" и как проходит подготовка к конкурсу? Рассказываем в материале "Рамблера".

1/7 14 января состоится финал конкурса "Мисс Вселенная". Россию на нем будет представлять 22-летняя жительница Оренбурга Анна Линникова. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Девушка победила в конкурсе "Мисс Россия" в июле 2022 года. Фото: Соцсети 3/7 Анна Линникова начала свою модельную карьеру шесть лет назад, когда ей было 16 лет. Фото: Соцсети 4/7 Девушка работала по контракту в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Линникова свободно владеет английским языком и сейчас изучает французский. Фото: Соцсети 6/7 По словам девушки, она обладательница естественной красоты, к которой никогда не притрагивалась рука хирурга. Фото: Соцсети 7/7 Линникова считает, что к победе ее может привести "целеустремленность и возможность быть собой". Фото: Соцсети

Анна Линникова начала свою модельную карьеру шесть лет назад, когда ей было 16 лет. Девушка работала по контракту в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. Помимо съемок в рекламных проектах и работы модели, у нее есть свой бренд женской одежды. Линникова свободно владеет английским языком и сейчас изучает французский.

По словам девушки, она обладательница естественной красоты, к которой никогда не притрагивалась рука хирурга. Но при этом она не против пластической хирургии:

"Я ничего не переделывала в себе, все то, что есть — оно мое, натуральная красота. Все, что касается пластических операций, это дело каждого, как ему выглядеть. Я не за, но я и не против, просто нейтральна в этом вопросе".

К конкурсу "Мисс Вселенная" Линникова готовилась с ноября прошлого года. Россиянка смогла выйти в полуфинал международного конкурса, на котором продефилировала в бордовом платье, вышитом 50 тысячами полудрагоценными камнями и речным жемчугом. Дизайнер наряда вдохновилась костюмами российских императриц:

"Национальный костюм «Корона Российской империи» был создан из новой коллекции, которая называется «Эрмитаж». Эта коллекция создается сейчас в сотрудничестве с государственным музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Платье создано на основе исторических нарядов российских императриц", — рассказала гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.