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1 час назад

Российская стилистка снялась в открывающем грудь купальнике и восхитила фанатов

Lenta.ru

Российская стилистка Гала Борзова снялась в открывающем грудь купальнике и восхитила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Стилистка снялась в открывающем грудь купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном кадре женщина предстала в красном монокини на одно плечо. При этом обнаженной оказалась правая грудь блогерши, которую она прикрыла рукой. Кроме того, Борзова уложила волосы назад и дополнила образ солнцезащитными очками с зеркальным покрытием.

Lenta.ru

«Боялась, что после родов испортится грудь. Скачки размера были от моего второго до седьмого, когда молоко пришло. Но нет, гены и тут не подкачали. Продолжу загорать топлес», — указала она в подписи.

Подписчики оценили внешность стилистки в комментариях. «Гены не подкачали не только относительно груди», «Вы охренительная», «Красиво», «Оригинально», «Шикарная фигура», «Богиня», «Смелое фото», — заявили они.

Красота,
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