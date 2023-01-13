Девушка потратила миллионы, чтобы стать копией Мэрилин Монро

Кто из нас не мечтал быть похожим на кумира с экрана? Некоторых, правда, мечты заводят слишком далеко. Американка Серена Смит настолько впечатлилась образом секс-символа XX века, что полностью перекроила собственную внешность в попытке стать копией Монро. Как сообщает Wday, девушка перенесла первую операцию, когда ей было всего 18 лет; на данный момент сумма, потраченная на процедуры красоты, составляет 3,5 миллиона рублей.

Фото: Super.ru Super.ru

К своим 23 годам Серена увеличила грудь и ягодицы, сделала ринопластику и накачала губы. Кроме непрерывного усовершенствования внешности девушка появляется на телевизионных шоу и строит карьеру певицы. Уж не знаем, может ли американка посоревноваться с Мэрилин в вокале, но предлагаем сравнить их внешность.

Super.ru