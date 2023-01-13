Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Как выглядит девушка, потратившая миллионы рублей, чтобы стать копией Мэрилин Монро

Super.ru

Кто из нас не мечтал быть похожим на кумира с экрана? Некоторых, правда, мечты заводят слишком далеко. Американка Серена Смит настолько впечатлилась образом секс-символа XX века, что полностью перекроила собственную внешность в попытке стать копией Монро. Как сообщает Wday, девушка перенесла первую операцию, когда ей было всего 18 лет; на данный момент сумма, потраченная на процедуры красоты, составляет 3,5 миллиона рублей.

Девушка потратила миллионы, чтобы стать копией Мэрилин Монро
Фото: Super.ruSuper.ru

К своим 23 годам Серена увеличила грудь и ягодицы, сделала ринопластику и накачала губы. Кроме непрерывного усовершенствования внешности девушка появляется на телевизионных шоу и строит карьеру певицы. Уж не знаем, может ли американка посоревноваться с Мэрилин в вокале, но предлагаем сравнить их внешность.

Super.ru

Как вам современная Мэрилин? Сложно сказать, как бы на такую копию себя отреагировала Монро. К слову, по всему миру люди на что только не идут в попытках приблизиться к идеалу. Например, этот мужчина, страдающий из-за лишнего веса, после пластики изменился до неузнаваемости; а 47-летняя американка увеличила грудь до 34 размера.

Красота,Мэрилин Монро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители