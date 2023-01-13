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17 минут назад

Почему зимой важно правильно подбирать крем

РИА "ФедералПресс"

В зимний период кожа нуждается в более бережном уходе и защите, а неправильно подобранные средства могут ей нанести больше вреда, чем пользы. Бренд-директор косметического бренда Skin Helpers Анастасия Николаева рассказала, чем могут быть опасны увлажняющие кремы.

Почему зимой важно правильно подбирать крем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Такой крем не приведет к желаемому результату и навредит. Может ухудшиться общее состояние кожи, кроме этого, возникнут неприятные ощущения на лице и теле после нанесения средства», – объяснила Анастасия Николаева.

Эксперт также отмечает, что помимо того, что существующие проблемы могут усугубиться, есть большая вероятность появления новых, передает Gazeta.ru.

По словам специалиста, свой уход зимой следует пересмотреть.

Предпочтение нужно отдать тем кремам, которые содержат больше питательных веществ, обладают более плотной текстурой.

Для сухой кожи подойдут более плотные кремы, а для жирной лучше использовать легкие.

В составе крема не должны содержаться консерванты, искусственные красители и минеральные масла.

Кроме того, зимой кожа часто подвергается воздействию температуры и ветра, поэтому этот период не подходит для пилинга или скраба, очищение должно быть щадящим.

Красота,Анастасия Николаева,
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