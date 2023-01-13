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13 января

Африканка сделала популярную процедуру у косметолога и осталась без брови

Lenta.ru

Блогерша Дамипепе из Нигерии сделала микроблейдинг (внедрение в кожу пигмента с помощью игл) и осталась с выпавшей бровью. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 32,9 тысячи подписчиков.

После популярной бьюти-процедуры девушка осталась без брови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В размещенном ролике юзерша с никнеймом damipepe рассказала, что решила сделать популярную косметологическую процедуру, чтобы изменить натуральный цвет волосков с помощью специальной техники перманентного макияжа.

«Делали долго, но я практически не испытала боли», — заявила африканка.

Далее на опубликованных кадрах героиня публикации продемонстрировала татуаж, который приобрел слишком темный оттенок. Помимо этого, часть брови инфлюэнсерши отстала от кожи.

«Выглядит, конечно, странно», — высказалась она о своем внешнем виде.

В заключение девушка призналась, что через несколько дней после манипуляций ее брови окончательно восстановились, однако их цвет не изменился по сравнению с прежним.

Подписчики не оценили эффект микроблейдинга, о чем написали в комментариях под постом.

«По-моему, вы словно вовсе ничего не делали», «У меня была такая же история, и я разочаровалась в этой процедуре», «Мне кажется, другие даже не заметят, что вы что-то сделали с бровями», — посетовали они.

Красота,
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