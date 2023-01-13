Россиянам назвали причины раннего появления седины

Врач рассказал журналистам, что на самом деле стресс не вызывает седину. По его словам, чаще всего люди начинают седеть примерно в том же возрасте, что и их родственники. «Гены играют здесь значительную роль (...) Повинен в этом аутосомно-доминантный ген, ответственный за седые волосы — IRF4», — объяснил россиянам медик.