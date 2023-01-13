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1 час назад

Россиянам назвали причины раннего появления седины

Lenta.ru

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов в интервью «Газете.ru» назвал причины раннего появления седых волос.

Россиянам назвали причины раннего появления седины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач рассказал журналистам, что на самом деле стресс не вызывает седину. По его словам, чаще всего люди начинают седеть примерно в том же возрасте, что и их родственники. «Гены играют здесь значительную роль (...) Повинен в этом аутосомно-доминантный ген, ответственный за седые волосы — IRF4», — объяснил россиянам медик.

В то же время доктор заявил, что если у человека наблюдается преждевременная седина, которая не свойственна его семье, то необходимо проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях проблема возникновения седых волос обратима при своевременном лечении.

«Среди причин седины у молодых людей можно назвать дефицит витамина B12, который приводит к пернициозной анемии, заболеваниям гипофиза или щитовидной железы», — пояснил Алмазов.

Собеседник издания добавил, что седина нередко связана с наличием аутоиммунных расстройств, когда организм по ошибке атакует здоровую ткань.

«Аутоиммунные заболевания, как правило, группируются вместе. Курение также способствует преждевременному поседению, особенно в возрасте до 30 лет», — уточнил врач.

Хирург рекомендовал читателям для сохранения натурального цвета волос употреблять витамины группы B, пищу, богатую белком и содержащую в большом количестве кальций, медь, железо, витамин D и цинк.

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