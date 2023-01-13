Моложавая 90-летняя женщина раскрыла свой секрет

Жительница Канады раскрыла секрет своей внешности и рассказала, как выглядеть моложе. Ее историю публикует Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 90-летней любительницы фитнеса Эдны Мэй, незнакомцы часто не верят, когда узнают ее настоящий возраст. Люди предполагают, что ей не больше 60-70. Мэй объясняет это своим образом жизни и активностью, которая редко присуща людям в ее возрасте.

Женщина начала активно заниматься спортом, когда ей исполнилось 60 лет, чтобы как можно дольше оставаться бодрой, подвижной и не зависеть от других. Она любит пилатес, простые упражнения с гантелями и кардиотренировки. Помимо этого, женщина проводит много времени на свежем воздухе, ухаживая за своим садом.

Дочь Мэй 58-летняя Дейлис Радтке также увлекается фитнесом и снимает обучающие ролики для женщин старше 50 лет. Однажды она привлекла мать к съемкам одного из видео. Зрители остались в восторге: их восхитили ее активность и внешний вид.

«Моя мама действительно считает, что люди раздувают из мухи слона по поводу ее возраста и физических способностей. Она любит жизнь и ценит свою независимость. Ее очень удивляет, почему другие не делают все возможное, чтобы сделать свою жизнь как можно лучше», — рассказала Радтке. Она добавила, что ее мать не чувствует себя бабушкой и поэтому сохраняет молодость.

Обе женщины надеются, что Мэй своим примером поможет людям изменить отношение к возрасту и старению. «Старение неизбежно, но количество прожитых лет не должно ограничивать то, что вы можете сделать или достичь», — заключили мать и дочь.