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2 часа назад

Почему на конкурсах красоты побеждают стройные участницы с длинными волосами

Мир24

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в США. Финал главного мирового конкурса красоты пройдет уже в эту субботу, 14 января. О том, как изменились стандарты красоты, MIR24.TV рассказала стилист и имиджмейкер Евгения Гудошина.

Почему на конкурсах красоты побеждают стройные участницы
Фото: Мир24Мир24

«Пожалуй, одно из немногих мест, где стандарты красоты в масштабах мира оказались замороженными – это конкурс «Мисс Вселенная». Как бы ни менялось время, ни продолжал свое развитие тренд на инклюзивность, индивидуальность, принятие себя и бодипозитив, легендарный конкурс красоты – это квинтэссенция классических для последнего столетия стандартов женственности. Стройные фигуры, длинные волосы, открытые белозубые улыбки и длинные ноги», – говорит стилист.

В этом году, по словам Гудошиной, несмотря на всеобщую тенденцию, культура отмены не является главным трендом конкурса «Мисс Вселенная».

«Несколько лет назад культура отмены и волна борьбы со стандартами смела легендарных ангелов Victoria’s Secret. Но дефиле участниц конкурса в поражающих воображения нарядах – вполне достойная ему замена. Однако то, что стандарты красоты на конкурсе не поменялись – это тоже неплохо. В мире, где главный тренд – поддержка разнообразия во всех его проявлениях, должно быть место и классическим конкурсам красоты с классическими красавицами. Пусть и кажется, что сегодня это скорее пережиток прошлого и, наверное, одно из самых ярких современных проявлений объективизации женщины»», – заключила она.

Красота,
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