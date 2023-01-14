Почему на конкурсах красоты побеждают стройные участницы

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в США. Финал главного мирового конкурса красоты пройдет уже в эту субботу, 14 января. О том, как изменились стандарты красоты, MIR24.TV рассказала стилист и имиджмейкер Евгения Гудошина.
«Пожалуй, одно из немногих мест, где стандарты красоты в масштабах мира оказались замороженными – это конкурс «Мисс Вселенная». Как бы ни менялось время, ни продолжал свое развитие тренд на инклюзивность, индивидуальность, принятие себя и бодипозитив, легендарный конкурс красоты – это квинтэссенция классических для последнего столетия стандартов женственности. Стройные фигуры, длинные волосы, открытые белозубые улыбки и длинные ноги», – говорит стилист.
В этом году, по словам Гудошиной, несмотря на всеобщую тенденцию, культура отмены не является главным трендом конкурса «Мисс Вселенная».
«Несколько лет назад культура отмены и волна борьбы со стандартами смела легендарных ангелов Victoria’s Secret. Но дефиле участниц конкурса в поражающих воображения нарядах – вполне достойная ему замена. Однако то, что стандарты красоты на конкурсе не поменялись – это тоже неплохо. В мире, где главный тренд – поддержка разнообразия во всех его проявлениях, должно быть место и классическим конкурсам красоты с классическими красавицами. Пусть и кажется, что сегодня это скорее пережиток прошлого и, наверное, одно из самых ярких современных проявлений объективизации женщины»», – заключила она.