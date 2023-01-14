Почему на конкурсах красоты побеждают стройные участницы

«Несколько лет назад культура отмены и волна борьбы со стандартами смела легендарных ангелов Victoria’s Secret. Но дефиле участниц конкурса в поражающих воображения нарядах – вполне достойная ему замена. Однако то, что стандарты красоты на конкурсе не поменялись – это тоже неплохо. В мире, где главный тренд – поддержка разнообразия во всех его проявлениях, должно быть место и классическим конкурсам красоты с классическими красавицами. Пусть и кажется, что сегодня это скорее пережиток прошлого и, наверное, одно из самых ярких современных проявлений объективизации женщины»», – заключила она.