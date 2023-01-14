Как сохранить ягодицы вечно молодыми и упругими

Каждому хочется иметь порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, несмотря на возраст, но с годами тонус мышц ослабевает и наступает гравитационный птоз. Из-за него опускаются мышцы и на лице, и на пятой точке. И если лицу гимнастикой помочь трудно, то вот ягодицам — вполне можно. Для этого нужно выполнять простые упражнения, о которых рассказал фитнес-эксперт Антон Комаревцев.

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По словам эксперта, возрастные изменения неизбежны, но максимально отодвинуть их можно, главное — тренировать определённые мышцы.

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Первый тип упражнений можно выполнять стоя. Для этого нужно раздвинуть ноги на ширину плеч, затем выставить одну ногу назад и поставить её на носок. Основной вес тела нужно перенести на переднюю ногу в соотношении примерно 90% к 10%. Затем можно наклоняться вперёд до угла 45 градусов и выпрямляться в предыдущее положение.

Если такое упражнение покажется слишком простым, то можно его усложнить при помощи дополнительного веса вроде книжки или сумки. Или можно делать «ласточку». В таком случае ногу, которую отставляли назад, нужно переместить вперёд и согнуть в колене, а потом отвести назад и выпрямить. При этом нужно наклониться, суть как раз в наклоне. В таком случае весь вес будет сосредоточен на одной стоящей ноге.

Все упражнения нужно делать по 12–20 повторений на каждую ногу и с подходами по 3–4 раза.

Второй тип упражнений нужно делать лёжа. Сперва стоит принять положение боковой планки — лечь на бок, опершись на локоть и согнутую ногу, оказавшуюся внизу. Нельзя нигде проседать, нужна прямая линия, поэтому бёдра нужно поднять от пола. После этого верхнюю ногу нужно подтянуть к груди, согнув в колене, а потом так же отправить её назад. Все упражнение нужно делать медленно.

Есть вариант посложнее — для него нужно обе ноги согнуть в колене. Теперь верхнюю ногу нужно поднять параллельно полу и отводить её назад максимально далеко. В таком положении нужно задержаться на несколько секунд, а затем вернуться в первое положение — нога параллельно полу.

Ещё один тип упражнений в лежачем положении — это «парашютист» и «мост». Для первого нужно лечь на живот и положить руки под голову. Ноги нужно согнуть в коленях и свести вместе пятки. После этого нужно поднимать бедра так высоко, как получится, но плавно, без резких движений.