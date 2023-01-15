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3 часа назад

Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

ТК «Звезда»

Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная», который проходил в американском городе Новый Орлеан. Победительницей стала модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из Техаса.

Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Корону разыграли между собой лишь представительницы западного полушария. В финал попали девушки из Соединенных Штатов, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао и Доминиканской республики.

При этом обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова не смогла попасть в топ-16 конкурса «Мисс Вселенная».

Напомним, в 2021 году конкурс выиграла 22-летняя индийская модель и актриса Харнааз Каур Сандху. Именно она вручила корону победительнице «Мисс Вселенная» в Луизиане.

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