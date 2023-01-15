Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная», который проходил в американском городе Новый Орлеан. Победительницей стала модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из Техаса.

Корону разыграли между собой лишь представительницы западного полушария. В финал попали девушки из Соединенных Штатов, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао и Доминиканской республики.

При этом обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова не смогла попасть в топ-16 конкурса «Мисс Вселенная».