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1 час назад

Дерматолог раскрыла дешевый способ избавиться от сухих губ в домашних условиях

Lenta.ru

Популярный дерматолог раскрыла дешевый и действенный способ избавиться от сухости на губах с помощью подручных средств. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей 253 тысячи подписчиков и 3,7 миллиона лайков.

Дерматолог раскрыла дешевый способ избавиться от сухих губ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша с никнеймом @drdrayzday регулярно делится видео, в которых дает советы по уходу за лицом и телом в домашних условиях. В одном из последних постов она рассказала, как бороться с трещинами на губах без применения дорогих бальзамов и масок. По словам эксперта, для увлажнения губ она использует оливковое масло и вазелин.

«Никогда не отрывайте сухую кожу. Вместо этого смягчите губы маслом, после чего нанесите на них вазелин, который задерживает влагу внутри кожи и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Вот и все, вам не нужны дорогие Carmex или сахарные скрабы, они сделают только хуже», — заявила врач в публикации.

Зрители поблагодарили инфлюэнсера за очередной совет в комментариях под размещенными кадрами.

«Ты права», «Мне нужно было увидеть это», «А ведь действительно после помад становится хуже», «Спасибо!», «Благодарю тебя», «Ты просто лучшая», — высказывались подписчики.

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