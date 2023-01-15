Дерматолог раскрыла дешевый способ избавиться от сухих губ

Популярный дерматолог раскрыла дешевый и действенный способ избавиться от сухости на губах с помощью подручных средств. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok , насчитывающей 253 тысячи подписчиков и 3,7 миллиона лайков.

Блогерша с никнеймом @drdrayzday регулярно делится видео, в которых дает советы по уходу за лицом и телом в домашних условиях. В одном из последних постов она рассказала, как бороться с трещинами на губах без применения дорогих бальзамов и масок. По словам эксперта, для увлажнения губ она использует оливковое масло и вазелин.