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1 час назад

3 лайфхака от визажиста, чтобы сделать контур губ четче

WomanHit.ru

С возрастом естественный контур губ становится менее четким, и в этом нет ничего удивительного. Женщины прибегают ко множеству процедур, чтобы исправить ситуацию, перманент — один из таких способов, тем не менее не каждая готова решиться на подобную процедуру. Тем более визажисты предлагают небольшие хитрости по улучшению контура, которые легко провернуть с помощью бьюти-средств.

3 лайфхака от визажиста, чтобы сделать контур губ четче
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Какую помаду вы выбираете?

Мы часто слышим о том, что помада должна быть такого же тона, как и карандаш для губ. Визажисты не совсем согласны. Выбирайте помаду так, чтобы она отличалась от карандаша — либо чуть светлее, либо темнее. С помощью этого бьюти-трюка вы сделаете акцент на четком контуре губ. Но не перестарайтесь — контур не должен быть слишком четким, и, конечно, должен выглядеть естественно, а для этого стоит потренироваться в растушевке.

Консилер в помощь

Это прекрасное средство пригодится не только для того, чтобы скрыть недосып, но также для подчеркивания естественного контура губ. Опытные визажисты рекомендуют нанести немного средства на края губ перед тем, как использовать ваш любимый карандаш. Обязательно растушевываем консилер, чтобы не получилось слишком четкого перехода от кожи к губам — это всегда выглядит неестественно. Кроме того, дополнительное средство помогает карандашу держаться дольше.

Не увлекайтесь яркими оттенками

Чтобы добиться эффекта более объемных губ, важно подобрать карандаш, который бы не сильно отличался от натурального оттенка губ. В противном случае вы получите противоположный эффект — слишком выделяющийся контур будет очень заметен и сильно сузит губы визуально. И да, никакой четкости — даже самый естественный контур нуждается в растушевке перед нанесением помады или блеска.

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