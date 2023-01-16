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3 часа назад

Врач раскрыл приводящую к облысению ошибку при мытье головы

Lenta.ruиещё 1

Генеральный директор клиники Este Medical Group, специализирующейся на дерматологии и трихологии, Сэм Синкир раскрыл вызывающую облысение распространенную ошибку при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания GlasgowLive.

Врач раскрыл приводящую к облысению ошибку при мытье головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, врач рассказал, что многие люди предпочитают прибегать к данному процессу каждый день.

«Слишком частое мытье волос может привести к целому ряду проблем: от спутанных, секущихся и ломких кончиков до зуда кожи головы и выпадения», — пояснил он.

По его словам, кожа головы выделяет натуральное масло, которое называется кожным салом. Оно, в свою очередь, помогает защитить пряди от потери влаги. Поэтому слишком частое мытье делает их уязвимыми к повреждениям.

«Как часто вы должны мыть голову, зависит от вашего типа волос. Как правило, обладателям тонких прядей необходимо мыть голову два или три раза в неделю, а густых — один или два раза в неделю», — отметил собеседник издания.

В декабре 2022 года специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем и трихолог Яннис Джанцидес назвали еду, которая вызывает облысение. В первую очередь в перечень попали обработанные закуски, конфеты, хлопья для завтрака и газировку.

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