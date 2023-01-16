А стоит ли? Самые опасные пластические операции

Какие вмешательства имеют крайне неприятные последствия.

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Сегодня пластические операции стали распространенным явлением не только среди медийных личностей, но и среди людей, чья профессиональная деятельность не связана с идеальной внешностью. Конечно, почему не воспользоваться достижениями пластической хирургии, если есть такая возможность? Но при этом важно понимать, какие риски могут ждать вас после подобного вмешательства. Мы пообщались со специалистами, чтобы выяснить, какие операции самые непредсказуемые в плане последствий.

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Ринопластика

Несмотря на то, что операция не слишком масштабная в сравнении со многими другими, пластические хирурги относят ринопластику к одной из самых сложных. Опустим очевидный момент, что эта операция проводится на лице, что уже добавляет риски, но также врач, выполняющий операцию, должен быть в какой-то степени эстетом, так как форма носа каждого пациента индивидуальна, а значит, делать носы «под копирку» — признак непрофессионала. Одна и та же форма на разных лицах может как придать человеку больше милоты, так и буквально изуродовать внешность. Решаясь на подобную операцию, внимательно выбирайте врача — переделывать нос будет очень непросто и затратно по времени, финансам и, конечно, множественные вмешательства сказываются на здоровье в целом.

Редукционная маммопластика

Операция по уменьшению груди набирает все большую популярность. Многие женщины переживают настоящие страдания из-за большого веса груди — невозможно подобрать белье, и даже в случае успеха редко можно избежать ранок из-за впивающихся бретелей. Со временем начинает страдать позвоночник, так как сильный перевес серьезно сказывается на осанке. В этом случае единственным решением является операция. При этом врачи предупреждают, что может возникнуть деформация груди после операции, а значит, может потребоваться еще одна коррекционная операция. В самом неприятном случае развивается некроз тканей, однако такие последствия возникают не так часто — главное, выбрать хорошего врача и соблюдать все рекомендации после операции.

Липосакция