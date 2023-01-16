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1 час назад

Парикмахеры назвали самый модный цвет волос

Lenta.ru

Парикмахер Адам Рид и телевизионный стилист Лиза Фарролл назвали самый модный цвет волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Парикмахеры назвали самый модный цвет волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам специалистов, в 2023 году актуальными будут оттенки красного и меди.

«Я рад видеть, что люди приходят в салон и просят покрасить их волосы в холодные медные или ярко-красные цвета», — рассказал Рид и посоветовал читателям издания при окрашивании в подобные цвета обращать внимание на свой тон кожи.

В свою очередь Фарролл отметила, что медная гамма для окрашивания волос была популярна в 2022 году и в настоящий момент не утратит свою актуальность.

«Думаю, мы увидим, что в этом году среди клиентов возрастет спрос на окрашивания в жженую медь, жженый апельсин и более глубокий красный», — пояснила эксперт.

Красота,Адам Рид,
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