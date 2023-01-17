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2 часа назад

Россиянкам раскрыли способ изменить форму груди без имплантов

Lenta.ru

Пластический хирург Любовь Гауэр раскрыла россиянкам способы улучшить без силикона форму груди. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Россиянкам раскрыли способ изменить форму груди без имплантов
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалистки, на внешний вид бюста влияет не только гормональный фактор, но и колебания веса, образ жизни и наследственность. Так, скорректировать его форму с сохранением размера и без установки имплантов поможет подтяжка — мастопексия. Существует несколько разновидностей последней, отметила врач.

«При незначительном птозе [опущении груди] делается разрез по ареоле (ареолярный метод). При второй степени птоза выполняется два разреза — по ареоле и от ареолы вниз к субмаммарной складке (вертикальная подтяжка). При третьей степени птоза к двум предыдущим разрезам добавляется еще один, который идет по субмаммарной складке (якорная подтяжка)», — перечислила медик их основные виды.

Во время данной процедуры хирург иссекает лишнюю кожу, не затрагивая подкожные ткани, пояснила Гауэр. Кроме того, она уточнила что мастопексия не влияет на функцию грудного вскармливания, а рубцы после операции становятся малозаметными примерно через год.

Ранее в январе пластический и реконструктивный хирург, врач клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова назвала популярные пластические операции у россиянок после родов. В первую очередь специалист отметила абдоминопластику. По ее словам, данная манипуляция помогает женщинам устранить диастаз и избавиться от избытков кожи и жира.

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