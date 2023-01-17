Мужчина сделал более 100 пластических операций и превратился в Кена

43-летнего Джастина Джедлика поклонники называют живым Кеном. Мужчина сделал более 100 пластических операций, пытаясь переделать внешность, которой всю жизнь был недоволен. По его мнению, его лицо с детства было слишком заурядным.

Фото: Соцсети Соцсети

Впервые молодой человек задумался о пластике в 13 лет. Первое хирургическое вмешательство случилось, когда он достиг совершеннолетия. Джастин начал с ринопластики, сделав себе более утонченный нос.

В результате за 16 лет Джедлик сделал более 500 бьюти-процедур, около 100 из которых — пластические операции. Среди них коррекция черепа, вставка силиконовых имплантов в руки, ягодицы, грудь и живот. На преображение Джастин тратит более 20 тысяч долларов в год.

ежегодно.