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3 часа назад

Мужчина сделал более 100 пластических операций и превратился в Кена

Катерина Саломе

43-летнего Джастина Джедлика поклонники называют живым Кеном. Мужчина сделал более 100 пластических операций, пытаясь переделать внешность, которой всю жизнь был недоволен. По его мнению, его лицо с детства было слишком заурядным.

Мужчина сделал более 100 пластических операций и превратился в Кена
Фото: СоцсетиСоцсети

Впервые молодой человек задумался о пластике в 13 лет. Первое хирургическое вмешательство случилось, когда он достиг совершеннолетия. Джастин начал с ринопластики, сделав себе более утонченный нос.

Топ-5 самых популярных пластических операций

В результате за 16 лет Джедлик сделал более 500 бьюти-процедур, около 100 из которых — пластические операции. Среди них коррекция черепа, вставка силиконовых имплантов в руки, ягодицы, грудь и живот. На преображение Джастин тратит более 20 тысяч долларов в год.

ежегодно.

Ранее мы писали о том, что хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин.

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