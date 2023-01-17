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2 часа назад

Россиянам перечислили негативно влияющие на результат пластики привычки

Lenta.ruиещё 1

Хирург Антонио Нтире перечислил вредные привычки, которые негативно влияют на результат пластических операций. На эту тему он высказался в интервью Aif.ru.

Перечислены негативно влияющие на результат пластики привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь врач призвал россиян полностью отказаться от курения как минимум на 2-3 недели до и после проведения процедуры. Доктор добавил, что некоторые специалисты существенно ограничили список вмешательств, которые они готовы проводить курящим пациентам.

«И на это есть веские причины: никотин и углекислый газ значительно уменьшают приток крови и кислорода к тканям, что ухудшает заживление послеоперационных рубцов», — уточнил Нтире.

Кроме того, по словам медика, лучше ограничить потребление алкоголя, поскольку спиртные напитки снижают эффективность ряда препаратов, в том числе обезболивающих, повышают риск остановки дыхания при анестезии, а также нарушают образование коллагена, что осложняет процесс образования послеоперационных рубцов. К тому же этанол высушивает кожу, из-за чего она быстро теряет здоровый вид.

Вдобавок собеседник издания призвал пациентов соблюдать режим сна перед операцией на веках и исключить стресс перед любой другой процедурой у пластического хирурга.

«Психологический стресс значительно увеличивает время полного выздоровления после хирургического вмешательства», — высказался эксперт.

В заключение врач порекомендовал читателям не обращаться к специалистам в случае ожирения, поскольку после липосакции человеку с чрезмерно лишним весом будет тяжело правильно питаться и заниматься спортом.

«Без них велика вероятность повторного набора веса и полного разочарования в результатах пластической операции», — пояснил он.

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