Секреты красоты индианок, которые стоит попробовать каждой

Эти несложные правила сделают кожу сияющей.

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Роскошные волосы, тонкая талия, яркие глаза и сияющая кожа — все это отличает жительниц Индии. Их секреты ухода за собой передаются из поколения в поколение: индианки с настороженностью относятся к новшествам и трендам, стараясь пользоваться проверенными методами. Некоторые из них легко перенять и использовать в своей бьюти-рутине.

Уход с детства

Мамы рассказывают о необходимости постоянно ухаживать за собой. Конечно, юные девочки не используют тяжелые косметические средства, но обязательно умываются розовой водой, делают массаж волос с маслом и используют природные средства для лица.

Больше масел

Масла индианки считают главным компонентом всех уходовых средств для лица, волос, тела. С помощью масла какао жительница далекой страны делают кожу лица нежной и гладкой, а масло авокадо помогает телу быть упругим и напитанным.

Отшелушивающие маски

Индианки точно знают, как важно избавляться от отмершей кожи: они обожают пилинги и отшелушивающие маски не только для лица, но и для тела. В качестве ингредиентов используют кофе, тростниковый сахар, какао и, конечно, масла. А для мягкости кожи индианки смешивают мед, сметану и лепестки роз.

Куркума и молоко

Эти ингредиенты, по мнению индианок, способны справиться с любыми проблемами кожи. Жительницы жаркой страны используют куркуму в масках и пилингах, принимают ванны с молоком. А еще пьют его вместо кофе и чая, в молоко добавляют немного куркумы и корицы. Этот чудодейственный напиток помогает справиться с тревогой, быстрее уснуть и избавиться от отеков.

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