Эндокринолог объяснила, зачем нужен солнцезащитный крем зимой

Эндокринолог Александра Ракша рассказала, можно ли находиться на улице зимой без применения солнцезащитного крема.
Как она отметила в беседе с «Газетой.Ru», перед выходом надо обращать внимание на индекс ультрафиолета и на основании этого принимать решение об использовании солнцезащитного крема.
«Если индекс ультрафиолета ниже двух, то можно обойтись без защитных средств, даже если вы находитесь на улице долгое время. Если показатель выше двух и вы собираетесь быть на солнце больше получаса, то без солнцезащитного крема уже не обойтись», — пояснила врач.
Соответствующий индекс можно посмотреть на различных онлайн-платформах.