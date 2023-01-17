Парикмахер высмеяла коллег и восхитила подписчиков

Парикмахер Сара (имя и фамилия не указываются) из Англии высмеяла раздражающие действия коллег и восхитила подписчиков. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь пользовательница сети с никнеймом slkbleachexpert заявила, что многие стилисты выкладывают в своих аккаунтах в соцсетях обработанные фильтрами фото и видео. По ее словам, чаще всего их клиенты запечатлены на них с идеальными прическами и макияжем.

«В реальной жизни клиенты не выглядят так, когда выходят из салона. Не врите!», — сказала она.

Кроме того, Сара отметила, что ее очень раздражает, когда стилисты не рассказывают, какой краситель был использован в работе.

«Я просто хочу знать, потому что цвет прекрасен, и, возможно, моим клиентам он тоже понравится», — пояснила она.

Зрители поблагодарили британку за честность, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,8 тысяч лайков и 24,7 тысяч просмотров.