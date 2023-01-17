Косметолог назвала ингредиенты для хорошего крема для рук

Врач-косметолог и дерматовенеролог Галина Русакова объяснила, какие элементы обязательно должны входить в состав качественного крема для рук. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

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"В зимний период особенно важно помнить про использование эмолентов – ингредиентов, обладающих смягчающим действием, устраняющих стянутость кожи и поддерживающих водно-жировой баланс кожи. К ним относятся глицерин, гиалуроновая кислота", – рассказала эксперт.

Дополнительно Русакова советует следить за наличием в составе липидовосполняющих компонентов. К ним относятся ланолины, глицериды, эфиры и вазелин. Кроме того, уместно наличие натуральных и минеральных масел.

Косметолог посоветовала наносить крем для рук за 20–30 минут до выхода на улицу. За счет этого срока смягчающие средства успеют впитаться в кожу и не усилят сухость.