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2 часа назад

Косметолог назвала ингредиенты для хорошего крема для рук

Москва24

Врач-косметолог и дерматовенеролог Галина Русакова объяснила, какие элементы обязательно должны входить в состав качественного крема для рук. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

Косметолог назвала ингредиенты для хорошего крема для рук
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"В зимний период особенно важно помнить про использование эмолентов – ингредиентов, обладающих смягчающим действием, устраняющих стянутость кожи и поддерживающих водно-жировой баланс кожи. К ним относятся глицерин, гиалуроновая кислота", – рассказала эксперт.

Дополнительно Русакова советует следить за наличием в составе липидовосполняющих компонентов. К ним относятся ланолины, глицериды, эфиры и вазелин. Кроме того, уместно наличие натуральных и минеральных масел.

Косметолог посоветовала наносить крем для рук за 20–30 минут до выхода на улицу. За счет этого срока смягчающие средства успеют впитаться в кожу и не усилят сухость.

Если крем не помогает, сухость можно попробовать устранить инъекционными и аппаратными методами. Для этого существуют такие процедуры, как мезотерапия, биоревитализация и микроигольчатый RF-лифтинг.

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