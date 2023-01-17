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2 часа назад

Как выглядит модель OnlyFans с огромной грудью, которая постоянно растет

Super.ru

Бойтесь своих желаний! 27-летняя Помелия всю жизнь мечтала о большой груди, и Вселенная ее услышала. Но что-то пошло не так: грудь девушки стала расти не по дням, а по часам. В итоге у Помелии диагностировали редкое заболевание — гигантомастию. Это состояние может быть вызвано целым рядом факторов, включая гормональные изменения, прием лекарств и аутоиммунные заболевания, но причина недуга Памелии пока не известна. Из-за него грудь девушки патологически увеличивается.

Как выглядит модель с огромной грудью, которая постоянно растет
Фото: Super.ruSuper.ru

«Это очень неудобно — они такие тяжелые, и мне бывает очень больно», — признается она.

Помимо физической боли большая грудь Памелии привела к проблемам с психическим здоровьем: она испытывает трудности с подбором одежды и страдает от осуждающих взглядов окружающих.

«Я чувствую себя очень неловко в обществе. Если я ношу что-то тесное, сразу замечаю косые взгляды. Из-за этого я все чаще остаюсь дома», — говорит Помелия.

Удивительно, но факт: когда девушка пыталась сбросить вес, грудь продолжала расти. Спасением бедолаги может стать только хирургическое вмешательство.

Super.ru

У Памелии армия подписчиков в соцсетях, где она информирует девушек о существовании гигантомастии и рассказывает, как живет с ней. Также она призывает людей при виде девушек с огромной грудью не спешить осуждать и подозревать их в операциях по увеличению груди –– вполне возможно, у них то же заболевание, что и у нее, и им со своими патологически пышными формами живется несладко.

Super.ru

К слову, хештег #gigantomastia имеет 21,5 миллиона просмотров в TikTok отчасти благодаря вирусным видео Памелии.

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