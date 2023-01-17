Женщина похудела на 38 килограммов благодаря одному изменению

В Англии жительница города Стокпорт, 30-летняя Эйн О'Конор, сбросила 38 килограммов благодаря одному изменению в образе жизни. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина всегда была недовольна своей внешностью. Она ежедневно ездила в другой город на работу, мало спала и плохо питалась.

«Работая косметологом и управляя двумя салонами, я чувствовала, что люди судят о моей компетентности, исходя из моих размеров и веса», — рассказывает она.

О'Конор обращалась в группу поддержки по снижению веса, однако попытки похудеть не увенчались успехом. Женщина считает, что не смогла сбросить вес, потому что ставила перед собой неправильные цели.

В 2022 году О'Конор узнала, что станет матерью. Весившая более 100 килограммов женщина решила вернуть внутреннюю энергию и уверенность в себе ради будущего ребенка и снова обратилась в группу поддержки по снижению веса. По словам О'Конор, в этот раз она сконцентрировалась на здоровье, а не на внешнем виде. Женщина признается, что ходьба — главный секрет ее похудения. Ежедневно она проходила около 10 тысяч шагов, смотрела фитнес-видео, начала считать калории и следить за питанием. Всего за семь месяцев ей удалось сбросить 38 килограммов.