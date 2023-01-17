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3 часа назад

Негигиеничный способ завивки волос блогерши смутил подписчиков

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @foxcraftcustom показала негигиеничный способ завивки волос в домашних условиях и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает около 150 тысяч подписчиков.

Негигиеничный способ завивки волос блогерши смутил подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как формирует кудри с помощью дуршлага. Она поместила пряди в кухонную посуду и высушила их феном.

«Только что узнала, что дуршлаг для макарон лучше разделяет локоны, чем мой диффузор», — заявила инфлюэнсерша

Пользователи сети оценили лайфхак автора ролика в комментариях.

«Вот почему я не ем в чужих домах», «Хотела сказать то же самое», «Помните, что вы нагреваете чистый металл», — заявили они.

Красота,
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