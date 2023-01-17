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2 часа назад

Косметолог рассказала, как выбрать крем для рук на зиму

Секрет Фирмы

Многие уделяют особое внимание уходу за лицом в зимний период. И правильно делают. Всё-таки морозы никому на пользу не идут — кожа начинает шелушиться и трескаться. Тут без правильных кремов никуда. Но, кстати, и о руках забывать нельзя. Перед выходом на улицу их бы тоже чем-нибудь намазать, а потом уже надевать варежки. О том, что должно быть в составе качественного продукта, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Галина Русакова.

Косметолог рассказала, как выбрать крем для рук на зиму
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, для зимнего сезона в составе крема для рук обязательно должны быть эмоленты — ингредиенты, которые смягчают кожу, устраняют сухость и стянутость, а также поддерживают водно-жировой баланс. Это прежде всего глицерин или гиалуроновая кислота. Также неплохо, если в составе есть натуральные и минеральные масла.

Правда, с одним увлажнением зимой далеко не уедешь — в креме должны быть и липидовосполняющие компоненты: ланолины, глицериды, эфиры, вазелин.

Чтобы средство успело впитаться и защитить кожу, крем стоит наносить на руки минут за 20–30 до выхода. Иногда такого ухода недостаточно — кожа всё равно сохнет. В этом случае показаны мезотерапия и биоревитализация. Процедуры напитают, а заодно и омолодят кожу.

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