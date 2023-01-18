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1 час назад

Ошибки в зимнем мейкапе, которые вы часто допускаете

WomanHit.ru

Как не испортить макияж в холода.

Ошибки в зимнем мейкапе, которые вы часто допускаете
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Зимний макияж довольно серьезно отличается от мейкапа в другое время года, особенно если вы живете в регионе с резкими перепадами температур. Визажисты настоятельно рекомендуют ознакомиться с некоторыми правилами макияжа в холода, чтобы избежать бьюти-фейлов в самый неудачный момент.

Вы наносите помаду на сухие губы

Зимой одна из самых больших проблем — сухие губы, которые часто не спасает даже лучший бальзам. В вашем ежедневном уходе обязательно должен присутствовать скраб для этой чувствительной зоны, главное, чтобы абразивные частички не сильно травмировали нежную кожу, будьте аккуратны. Когда кожа губ регулярно очищается, увлажнение происходит намного лучше, а значит, помада или блеск не будут подчеркивать жуткую сухость на холоде.

Вы выбираете обычный тон для лица

Логично, что зимой кожа намного светлей, а значит, средства, которые вы используете в теплое время года, здесь уже не подойдут. В противном случае вы получите темное лицо на светлой шее, что будет особенно бросаться в глаза при дневном свете. Подберите легкий тональный флюид на тон светлее вашего обычного средства. Зимой не стоит перегружать кожу слишком плотными текстурами, однако не нужно забывать и об увлажнении, которое просто необходимо для того, чтобы тональное средство легло максимально ровно и не подчеркивало шелушение.

Вы перебарщиваете с румянами

Конечно, полностью отказываться от румян зимой не нужно, ведь без них макияж получится плоским. Но и увлекаться использованием румян с контурингом не стоит. Холод всегда раздражает кожу, а потому будьте готовы к покраснениям и даже раздражениям кожи. Если ко всему этому добавить румяна, вы получите полностью красное лицо, что также не прибавит вам красоты. Старайтесь наносить максимально тонкий слой румян, а также выбирайте матовые продукты.

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