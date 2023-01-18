Линникова рассказала про жесткий абьюз и страх за свою жизнь

Вопреки повсеместной «отмене» России участницу от нашей страны допустили к конкурсу «Мисс Вселенная». Однако поездка в Новый Орлеан для «Мисс России – 2022» Анны Линниковой стала настоящим испытанием на прочность. И речь не про банальное волнение, недосып и козни от коллег по цеху: российская конкурсантка столкнулась с масштабной травлей из-за своей национальной принадлежности. Super срочно связался с первой красавицей страны и узнал все подробности о произошедшем.

Фото: Super.ru Super.ru

Про массовый хейт и предательство близких

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Аккаунты Анны Линниковой в Интернете наводнили толпы разгневанных комментаторов, буквально желающих «Мисс России – 2022» смерти. «Кровавая барыня» — самое мягкое прозвище, которое присвоили Анне в социальных сетях. Нелегко далось российской конкурсантке и само участие в состязании: она полетела в США с желанием рвать и метать, а в результате не вошла даже в топ-16 и покидает Штаты «морально опустошенной».

Сейчас под публикацией Анны с конкурса «Мисс Вселенная» уже больше 40 тысяч комментариев, и большая часть из них — жестокие высказывания в ее адрес. Комплименты и восторженные возгласы россиян затерялись в пучине подобных сообщений: «Сцену долго потом от крови драили, с платья сочилась», «Ненавижу тебя», «Гори в аду». По словам Анны, сейчас хейта на ее страницах в социальных сетях стало так много, что ей уже все равно. Сложнее было пережить агрессивные выпады от некогда близких людей.

Про страх за свою жизнь

Линникова поделилась с Super, что в один момент всерьез начала переживать за свою безопасность. Пик волнения пришелся на финал конкурса: после угроз в социальных сетях модель боялась даже выйти на сцену. Но территория отеля, где проживали участницы, находилась под круглосуточной охраной, а за безопасностью Анны следили с особым вниманием.

Про победительницу «Мисс Вселенная» и предвзятость на конкурсе

По информации зарубежного таблоида TMZ, филиппино-американку Р'Бонни Габриэль –– нынешнюю «Мисс Вселенная» и «Мисс США» –– теперь хейтят и обвиняют в фаворитизме, якобы корона «Мисс Вселенной» досталась ей незаслуженно. Руководство конкурса отрицает все обвинения и твердит, что победительницу выбрала независимая сторона. Тем временем Анна Линникова считает, что Габриэль достойна титула, а Россию и Украину в этом году не пропустили в топ-16 из политических соображений.

К слову, о предвзятости: наша редакция заметила, что в официальных соцсетях конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова появляется крайне редко, ее участие будто намеренно игнорируют, а публикации с ней избегают.

Про политику на конкурсе «Мисс Вселенная»

До начала конкурсной программы Анна была убеждена, что политика не коснется конкурса, теперь ее мнение изменилось. Она отмечает, что участницы от России очень давно не попадали на «Мисс Вселенной» даже в топ-16.

Про хейт из-за платья

Линникова получила порцию негатива даже из-за своего наряда: девушка блистала на сцене в платье под названием «Корона Российской империи». На Анну тут же ринулись украинские пользователи: цвет платья стал причиной для оскорбительных комментариев и вдохновением для жестоких фотожаб. Кроме того, наряд раскритиковали в Интернете за простоту на фоне других участниц.

К слову, Анна не единственная, чей наряд не пришелся по вкусу зрителям: 15-килограммовый национальный костюм победительницы высмеяли в Сети. Причиной насмешек стало то, что в таком космическом обмундировании Р'Бонни Габриэль было сложно передвигаться по сцене и это бросалось в глаза.